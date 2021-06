Calcio, Vis Pesaro in forte pressing per De Respinis e De Santis

Si è acceso il calciomercato in entrata in casa Vis Pesaro. A meno di eventuali colpi di scena dell’ultimo minuto il primo colpo della società biancorossa sarà quello di Alessandro De Respinis. L’attaccante di Magenta, nella passata stagione si è diviso tra Pro Sesto e Piacenza in Serie C, realizzando 7 gol in 35 partite giocate. Per l’arrivo alla corte di mister Banchini si attende l’ufficialità nei prossimi giorni.

Non solo uno sguardo all’attacco però visto che la Vis è attiva anche per la difesa. In queste ore il nome caldo è quello del capitano del Matelica Simone De Santis. Classe 1993, De Santis è in scadenza di contratto con la formazione marchigiana e potrebbe essere un importante primo tassello nel nuovo scacchiere della Vis Pesaro. L’unico ostacolo da sorpassare è quello però del Matelica, con il suo Presidente che vuole assolutamente provare a riconfermare il capitano della grande cavalcata che ha portato i suoi ai playoff in questa stagione.