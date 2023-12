Calcio, la Vis Pesaro festeggia i suoi 125 anni di esistenza

Serata di celebrazioni ieri sera per la storica società calcistica pesarese che ha spento 125 candeline

PESARO – Festa grande per i 125 anni della Vis Pesaro. La società di calcio pesarese nella serata di ieri 6 dicembre ha voluto celebrare questo prestigioso traguardo con una serata aperta al pubblico che si è tenuta presso l’Hotel Baia Flaminia.

Un avvio di serata che si è aperto con l’accoglienza del pulmann da parte dei tifosi vissini a suon di cori e fumogeni e che si è chiuso con la sorpresa di una suggestiva torciata nel vicino parcheggio di Campo di Marte in Baia Flaminia, davanti ai giocatori biancorossi.

A festeggiare i 125 anni della Vis erano oltre 600 gli accreditati che hanno preso parte alla serata. Una serata in cui da filo conduttore hanno fatto alcuni filmati mostrati sul maxischermo della sala. Un video omaggio al connubio con la città, fatto da una carrellata di nomi e volti. E poi quello emozionale a ricordare chi non c’è più e infine l’epopea condensata in pochi minuti.

Sul palco numerosi gli interventi a cominciare dal presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco, a Marco Ferri, l’allenatore Simone Banchieri, gli sponsor di ieri e di oggi, e poi la tanto attesa carrellata delle glorie del passato biancorosso. Cucchiarini, De Juliis, Mauro Sandreani, solo alcuni nomi dei tanti presenti alla serata. Tra i più acclamati al momento di salire sul palco è stato Armando Ortoli, eroe dello spareggio di Arezzo. Infine gli allenatori, da Peppe Magi a Mei ad Arrigoni.

A parlare di attualità ci ha poi pensato il direttore attuale Michele Menga, che ha ribadito come la volontà sia quella di “riportare la Vis dove merita”, facendo intendere che nel mercato di gennaio verrà fatto qualcosa per aumentare il livello della squadra.