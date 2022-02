Fermana e Vis Pesaro in campo domani nel derby marchigiano. Biancorossi in trasferta imbattuti nel 2022

Sono stati giorni particolari in casa Vis Pesaro dopo il brutto stop interno subito sei giorni fa contro la Viterbese. La formazione biancorossa in questo 2022, nelle quattro partite disputate fino ad ora, ha raccolto quattro punti arrivati tutti in trasferta e con due sconfitte casalinghe. Una situazione che ha fatto riflettere l’allenatore biancorosso Marco Banchini che alla vigilia del derby contro la Fermana in programma domani ha parlato cosi presentando la partita.

«Ci dispiace molto aver perso in quel modo la gara contro la Viterbese ed è ovvio che ci sia frustrazione e dispiacere tra i ragazzi – ha detto Banchini – da parte loro c’è la voglia di fare sempre di più e di restare sempre nella parte sinistra della classifica, senza appunto dimenticarci i 31 punti conquistati a 15 gare dalla fine».

Un derby però è sempre una partita a se. «Queste sfide sono sempre particolari e molte volte i gol che vengono realizzati sono spesso determinati da situazioni di inerzia – ha detto l’allenatore biancorosso – dalla nostra parte dovremo essere bravi e attenti a fare girare gli episodi dalla nostra parte ma dobbiamo avere il giusto atteggiamento e la giusta convinzione».