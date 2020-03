Calcio, Vis Pesaro e Fano: il derby è rinviato

Il derby tra Vis Pesaro e Fano, in programma per questa domenica, è stato rinviato a mercoledì 15 aprile. L’emergenza CoronaVirus, per il terzo weekend di partite consecutivo, ha fatto si che la Lega Pro sospendesse tutte le partite del Girone A e B di Serie C.

La Vis Pesaro, che non scende in campo dal 22 di Febbraio a Fermo, ritornerà a giocare, salvo eventuali nuove sospensioni, il 14 marzo in trasferta a Gubbio. Da questa data, fino ad arrivare a quella predefinita del 26 aprile come ultima giornata di campionato, i biancorossi di mister Galderisi scenderanno in campo ben 11 volte, a testimonianza di come sarà un finale di stagione fitto di impegni.

La pausa forzata causa CoronaVirus, ha permesso alla Vis di poter recuperare giocatori che quasi sicuramente avrebbero saltato le partite che poi sono state rinviate. In casa pesarese infatti, le buone notizie arrivano dai recuperi degli infortunati Puggioni, Lazzari, Botta e Gianola. Ora Galderisi può contare su una rosa a sua disposizione davvero molto ampia da cui poter attingere, un fattore di estrema importanza considerando il fatto che d’ora in poi si giocherà praticamente ogni 3 giorni.

Anche in casa Alma Juventus Fano la situazione è simile a quella che si respira in casa Vis Pesaro. I granata, fermi anche loro dalla partita contro l’Imolese del 22 febbraio, torneranno in campo il 15 marzo al Mancini contro la Triestina. Per giocatori abituati ad allenarsi e a scendere in campo ogni weekend non è semplice non poter giocare, però i giocatori capiscono il momento e sanno che la cosa principale e quella di tutelare la salute di tutti.

Proprio su questo tema è intervenuto il preparatore atletico dell’Alma Marco Giovannelli: «I ragazzi si allenano costantemente, per cui è logico pensare che verranno alternati in campo in funzione delle esigenze dell’allenatore. Non ci saranno particolari problematiche con le partite ravvicinate, alla luce del fatto che anche le altre formazioni dovranno recuperare le gare rinviate, per cui siamo tutti nella stessa condizione. Abbiamo lavorato costantemente tutto l’anno e di conseguenza le performance fatte in partita sono sempre state molto costanti e in crescita nell’ultimo periodo. Difficoltà particolari non ne abbiamo avute nè dal punto di vista delle assenze nè da quello degli infortuni, i ragazzi sono sempre a disposizione del mister e riescono ad allenarsi tutti i giorni mantenendo così la loro prestazione».