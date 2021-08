Calcio, la Vis Pesaro esordisce a Siena

Quando inizia una nuova stagione c’è sempre un’aria speciale. Ed è quella che si respira anche in casa Vis Pesaro, con i biancorossi pronti all’esordio in campionato in programma domani sera alle ore 20:30 sul campo del Siena. La formazione toscana, allenata da un campione del mondo come Alberto Gilardino, è tra le squadra più quotate per l’assalto alla Serie B e quindi non sarà un inizio di campionato semplice per la Vis di Marco Banchini.

Un mister Banchini che proprio alla vigilia dell’esordio in campionato sulla panchina della Vis ha parlato pochi minuti fa. «Siamo contenti di affrontare questa prima gara ufficiale dopo tante settimane di lavoro e tante settimane di sacrifici. La partita contro il Modena in Coppa Italia, nonostante la sconfitta per 1-0, ci è servita per capire il nostro livello e ci ha dato delle risposte positive».

Banchini continua. «La squadra sta crescendo ed insieme allo staff siamo sempre molto attenti durante la settimana. La voglia di migliorarsi è un aspetto fondamentale per fare crescere l’identità del gruppo. La partita di Siena è molto difficile, visto che la prima di campionato presenta sempre molte incognite. Loro hanno inserito nuovi giocatori proprio in questi ultimi giorni e ci aspetterà un’ambiente effervescente. Noi dovremo essere bravi a calarci in questa situazione e sfruttare al meglio i momenti positivi che la partita ci offrirà».