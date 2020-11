Calcio, la Vis Pesaro esonera Galderisi

PESARO- Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Vis Pesaro ha comunicato di aver sollevato Giuseppe Galderisi dal suo incarico di allenatore.

«La società Vis Pesaro 1898 comunica che il tecnico Giuseppe Galderisi e il suo vice Daniele Cavalletto sono stati sollevati dall’incarico. La società ci tiene a ringraziare Galderisi e Cavalletto per il lavoro svolto in biancorosso e per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrate. La Vis Pesaro 1898 augura il meglio per il prosieguo delle loro carriere professionali».

Decisivo l’avvio di stagione della Vis Pesaro. Sedicesima e in zona playout dopo 8 partite, chiuse con uno score di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.