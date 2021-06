Calcio Vis Pesaro, De Grazia obiettivo per il centrocampo

Con l’imminente arrivo del mese di luglio entra sempre più nel vivo il calciomercato anche in casa Vis Pesaro. In queste ore, il nome che circola per il centrocampo biancorosso e che piace molto alla società è quello di Lorenzo De Grazia. Classe 1995, De Grazia è un centrocampista centrale reduce dalla retrocessione in Serie D con il Ravenna.

Nonostante però i risultati del campo della formazione ravennate, va detto che De Grazia non gioca una partita ufficiale da gennaio a causa di una frattura composta al perone della gamba destra rimediata nella sfida di campionato contro l’Arezzo.

Per De Grazia non solo Ravenna in carriera. Cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli infatti, il centrocampista ha indossato le maglie di Modena, Teramo e Maceratese per un totale di oltre 100 presenze in Serie C.