Calcio, Vis Pesaro sul campo della Carrarese. Obiettivo i playoff

Carrarese undicesima in classifica e di poco fuori dai playoff. Vis Pesaro che vuole allungare e consolidare la sua posizione

PESARO – A sole 5 giornate dal termine della stagione e con un finale ancora tutto da scrivere la Vis Pesaro si appresta ad affrontare la trasferta di Carrara contro una diretta avversaria per la corsa ai playoff. Carrarese infatti attualmente fuori dalle prime dieci in classifica con 39 punti ed un undicesimo posto che la formazione toscana vuole al più presto migliorare. Vis Pesaro invece che arriva alla sfida di domani 27 marzo con 41 punti e con un ottavo posto da cercare di consolidare. Soli due punti separano le due formazioni quindi, con Lucchese e Pontedera a quota 40 che dimostrano come sia una classifica cortissima.

Alla vigilia della sfida contro la Carrarese l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini ha analizzato così la prossima partita. «Sono una squadra prettamente votata all’attacco e hanno un grande potenziale – ha detto il tecnico biancorosso – dovremo capire però se i nostri avversari vorranno vincere la partita a tutti i costi o stanno vivendo un periodo di difficoltà come dimostra l’ultimo periodo in cui hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite».

Banchini su una cosa è sicuro però. «Domani dobbiamo badare al sodo – ha sottolineato – conterà tantissimo il risultato e dovremo fare di tutto per venire via da Carrara con un senso di compattezza e intensità».