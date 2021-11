Calcio, la Vis Pesaro cade a Modena

La Vis sconfitta in Emilia nonostante una buona partita disputata. Emiliani secondi in classifica. Pesaresi al decimo posto

Seconda sconfitta consecutiva per la Vis Pesaro in campionato. Dopo lo 0-3 subito dalla Reggiana la scorsa domenica è ancora una formazione emiliana a mettere ko la squadra di Banchini. Vis Pesaro che infatti cade in quel di Modena per 2-1 nonostante una partita combattuta e ben disputata dai biancorossi.

Dopo il vantaggio iniziale del Modena al 19° del primo tempo con Mosti a cui ha fatto seguito il pareggio della Vis grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cannavò al 41° della prima frazione, la rete che vale tre punti la segna Minesso al quinto della ripresa. Dopo un tiro da fuori area di Tremolada è il giocatore del Modena a trovare la deviazione vincente.

Con i tre punti di oggi il Modena resta sempre più secondo con 30 punti a -2 proprio dalla Reggiana. Vis Pesaro 10° in classifica con 18 punti e sempre in zona playoff.