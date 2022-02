Una Vis Pesaro ferita ma pronta subito al riscatto. È questo il filo conduttore di questi ultimi giorni della squadra biancorossa dopo il ko rimediato in settimana contro il Pescara. Il campionato però non si ferma più e subito un impegno importante per la Vis che domani ospita la Virtus Entella allo Stadio Benelli di Pesaro. Dopo aver affrontato il Cesena (terzo in classifica) e il Pescara (quinto), l’Entella arriva in terra rossiniana occupando il quarto posto in classifica e candidata ad una promozione in Serie B passando dai playoff.

Alla vigilia della sfida contro la compagine ligure ha parlato come di consueto l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini che ha presentato così la prossima sfida che attende i suoi giocatori. «Dal punto di vista qualitativo a mio parere quella dell’Entella è la squadra che ne ha di più addirittura meglio di Reggiana e Modena che però hanno un mix più funzionale – ha detto Banchini – noi comunque dovremmo essere pronti a tutto. Dobbiamo mettere in campo la rabbia che abbiamo visto che in questo ultimo periodo abbiamo prodotto molto ma raccolto poco in termini di punti».

Sarà una partita diversa rispetto a quella dell’andata dove la Vis pareggiò a Chiavari per 0-0. «Quello era un periodo dove noi cercavamo il nostro equilibrio e andammo a giocare in maniera molto bilanciata – ha continuato l’allenatore biancorosso – ora questa cosa l’abbiamo abbandonata perché abbiamo intrapreso un nostro percorso di gioco e dobbiamo continuare a produrre sempre di più».