Calcio Vis Pesaro, buone sensazioni dopo il pareggio di Fermo

Un punto importante in chiave playoff per la formazione pesarese. Mercoledì 16 febbraio di nuovo in campo contro la Lucchese

FERMO- Il pareggio nel derby marchigiano contro la Fermana ha dimostrato ancora una volta che la Vis Pesaro ha il carattere e la forza per provare ad entrare nei playoff. L’uno a uno arrivato in rimonta con la rete nel secondo tempo dell’argentino Martin Tonso (subentrato) ha fatto vedere una Vis che non si è arresa dopo che la Fermana aveva trovato il vantaggio nei secondi finali del primo tempo.

Un punto importante per la formazione biancorossa che esce dallo Stadio Recchioni lasciandosi la Fermana a -7 e portandosi a +3 dall’undicesimo posto occupato momentaneamente dall’Olbia. Nelle considerazioni del giorno dopo l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini si è detto soddisfatto di come la sua squadra ha affrontato questa delicata partita. «Ho visto una squadra propositiva sin dal primo minuto di gioco e sono contento dei miei ragazzi – ha detto Banchini – nonostante siamo andati sotto nel finale di primo tempo all’intervallo ero tranquillo perché se continuavamo a fare quello che avevamo fatto in precedenza avremmo ripreso la partita».

Elogi per Tonso subentrato e decisivo. «È reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori diversi mesi nella prima parte di stagione ma ora sta piano piano recuperando completamente – ha continuato Banchini – è un giocatore molto importante per noi perché può giocare in più ruoli e fa alzare la qualità dei suoi compagni».