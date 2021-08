Calcio, la Vis Pesaro batte 1-0 il San Marino in amichevole

Secondo successo per la Vis Pesaro in amichevole. Dopo la vittoria della scorsa domenica contro il Grosseto per 1-0 la formazione pesarese si ripete con lo stesso risultato anche contro la Nazionale di San Marino.

In uno Stadio Benelli ancora privo di tifosi visto che l’amichevole è stata disputata a porte chiuse, la Vis risolve la partita contro San Marino grazie ad una rete del suo nuovo attaccante argentino Martin Tonso. Il neo acquisto biancorosso sugli sviluppi di un corner raccoglie una ribattuta corta in area e insacca con un destro centrale.

Per molti giocatori della Vis è stata la prima occasione di calcare lo Stadio nel quale scenderanno in campo nel corso della prossima stagione. Il sabato della Vis però non è finito qua, visto che la squadra allenata da Banchini scenderà in campo nel pomeriggio contro l’Urbino, squadra che milita nel campionato di Eccellenza.