Calcio, la Vis Pesaro batte 1-0 il Grosseto in amichevole

Continua la fase di precampionato in casa Vis Pesaro e nella prima amichevole (ufficiale) la formazione di mister Banchini esegue un buon test battendo 1-0 il Grosseto. La partita, decisa da una rete del solito Cannavò, ha permesso così ai giocatori biancorossi di accrescere in fiducia e trame di gioco oltre al fatto di mettere minuti nelle gambe in attesa dell’inizio di stagione.

Due le formazioni schierate, una per il primo e una per il secondo tempo da parte dell’allenatore della Vis, anche per dare la possibilità a tutti di scendere in campo e mettersi in mostra. Da sottolineare come, nonostante l’amichevole fosse a porte chiuse, un centinaio di tifosi della Vis sono saliti fino a Chianciano Terme per dare un saluto ai propri calciatori che da oggi faranno ritorno a Pesaro per proseguire la preparazione.

In attesa ora dell’inizio del campionato e della Coppa Italia, la Vis continuerà gli allenamenti allo Stadio Benelli. Un Benelli che il prossimo sabato potrebbe ospitare una nuova amichevole per la Vis con un avversario ancora però da stabilire.