Vis Pesaro, Banchini soddisfatto delle prime settimane di lavoro

PESARO- Dopo un doppio successo in un solo giorno nelle due amichevoli affrontate con la Nazionale di San Marino prima e con l’Urbino poi, prosegue nel migliore dei modi il ritiro pre-campionato della Vis Pesaro che si appresta tra poche settimane a dare il via ufficiale alla nuova stagione.

In un’estate dove sono cambiate tante cose in casa pesarese, a cominciare dalla guida tecnica con l’arrivo in panchina di Marco Banchini e da innumerevoli nuovi volti in campo, i presupposti per un’annata diversa rispetto a quella appena passata ci sono tutti.

Proprio il neo tecnico biancorosso ha espresso soddisfazione per le settimane di lavoro svolte in ritiro a Chianciano Terme a cui hanno fatto seguito i successi in amichevole. «Siamo soddisfatti di queste amichevoli anche perché nessuno si è fatto male o ha avuto dei problemini e anche il risultato ci soddisfa – ha detto l’allenatore vissino -. Nel periodo precampionato uno degli obiettivi è quello di provare anche diverse soluzioni che ci serviranno durante la stagione. Abbiamo lavorato tutta la settimana con il 4-2-3-1, dobbiamo essere più propositivi e aumentare il numero di tiri in porta. Io penso che se la palla la teniamo noi è difficile che gli avversari facciano male, poi bisogna migliorare anche in fase di verticalizzazione», ha concluso Banchini.