Vis Pesaro, Andrea Tessiore positivo al Coronavirus. In casa Fano tutto ok

Il centrocampista biancorosso, classe '99, è stato riscontrato positivo al tampone. Ad annunciarlo la società stessa in una nota. Il campionato per ora è fermo fino al 3 aprile in attesa di sviluppi

PESARO – Il campionato di Serie C, così come tutte le manifestazioni sportive in Italia, resterà fermo fino al 3 aprile. In casa Vis Pesaro, a tener banco in queste ultime ore, è il caso che vede coinvolto un giocatore biancorosso (Andrea Tessiore) risultato positivo al coronavirus, come affermato dalla società in un comunicato. Nella giornata di ieri è stato accertato tramite un tampone nonostante il calciatore sia ora senza più sintomi. Questa delicata situazione, comporterà ad un periodo di osservazione per tutta la rosa, staff tecnico e personale della squadra.

L’accordo tra la Lega e l’Assocalciatori ha comunque stabilito che per i prossimi dieci giorni le squadre non si potranno allenare. La Vis si riunirà martedì prossimo sperando che la situazione rispetto ad oggi sia nettamente migliore come sottolineato dal Direttore Sportivo Crespini. “Mi auguro che tra una settimana si possa respirare un’aria migliore perché in questo stato allenarsi è praticamente impossibile – dice il direttore – ci siamo confrontati con le società avversarie e abbiamo tutti ritenuto che era giusto fermarci. Ai nostri tesserati chiediamo di restare in città evitando qualsiasi spostamento e rimanendo il più possibile a casa”.

Anche in casa Alma Juventus Fano la squadra resterà ferma per dieci giorni come da accordi tra lega e associazione calciatori. Dopo la pausa le attività riprenderanno normalmente per prepararsi al ritorno in campo previsto, salvo ulteriori provvedimenti, dopo il 3 aprile. “In questo momento dobbiamo pensare esclusivamente alla salute di tutti i nostri tesserati – afferma Giovanni Mei – la possibilità che sabato 4 aprile tutto possa riprendere deve passare in secondo luogo, anche perché io ad oggi ho seri dubbi che per quella data il campionato possa davvero ricominciare, ma ciò non toglie che noi nell’eventualità che questo accada dovremo comunque farci trovare pronti”.

Intanto, nei giorni scorsi, la società granata ha provveduto all’operazione di igienizzazione di tutte le strutture all’interno dello Stadio Mancini nell’azione di prevenzione e contrasto alla diffusione del coronavirus.