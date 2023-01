Calcio, Vis Pesaro in campo ad Ancona nel derby marchigiano

Dopo due risultati utili consecutivi, oltre ad un “turno di riposo” visto che la Vis domenica non ha giocato causa maltempo e avverse condizioni del terreno di gioco, la formazione biancorossa questa sera, con calcio d’inizio in programma alle ore 17:30, scenderà in campo contro l’Ancona per dare vita al più classico dei derby marchigiani.

Nonostante i 19 punti in classifica che separano le due squadre, con l’Ancona al quarto posto e la Vis Pesaro sedicesima ma con una gara in meno, il tecnico della formazione pesarese Oscar Brevi ha presentato la partita ricordando il valore degli avversari ma non dando per battuti i suoi ragazzi. «Noi non partiamo mai battuti – ha detto con fermezza l’allenatore della Vis – arriviamo da due risultati importanti e solo chi sarà più bravo porterà a casa il risultato. L’Ancona è una squadra in ottima salute, fresca di quattro risultati utili nelle ultime cinque gare. Sono al top della fiducia e hanno meccanismi consolidati e i suoi elementi sono molto bravi quando giocano in verticale. Per questo dovremo limitare le lori doti, accentuare i loro difetti ed essere bravi nel momento in cui abbiamo il possesso del pallone».

Intanto ieri sera in casa Vis è stato ufficializzato Harvey St Clair, ventiquattrenne scozzese di proprietà del Venezia che potrà tornare utile sia sulle fasce che in mezzo al campo. «E’ un ottimo acquisto perché può occupare varie zone del campo, anche come mezz’ala, e può darci una mano da qui alla fine», ha detto brevemente di lui Oscar Brevi in conferenza stampa.