I biancorossi perdono per infortunio sia Lazzari che l'ex Ascoli De Feo. Domenica in campo a Padova Voltan ci sarà

L’infermeria in casa Vis Pesaro continua a riempirsi. Dopo un buon inizio di 2020 per Flavio Lazzari è il momento di tornare nuovamente ai box per un problema fisico. Il giocatore romano, dopo essersi sottoposto agli accertamenti medici, ha riscontrato una distrazione muscolare che richiederà almeno una decina di giorni di stop.

Un’altra grana per la Vis che per la prossima partita a Padova non recupererà nemmeno De Feo, visto che l’infortunio muscolare dell’attaccante ex Ascoli lo restituirà alla squadra solamente la prossima settimana. La nota positiva è il rientro di Davide Voltan che, da ex di turno e da padovano doc, dopo aver giocato sprazzi di gara contro il Ravenna è nuovamente pronto per ritornare in campo dal primo minuto con una maglia da titolare. Ancora qualche dubbio invece sulle condizioni di Gianola e Pannitteri che però dovrebbero almeno essere convocati per la partita.

Chi non figurerà più tra i convocati in casa biancorossa è invece Carlo Romei. Il difensore classe ‘99 ha formalizzato il suo trasferimento al Siena (Serie C Girone A) in accordo con la Sampdoria che ha concluso il suo prestito a Pesaro per una nuova cessione a titolo temporaneo in Toscana.

Ora alla Vis Pesaro non resta che formalizzare l’uscita di Pedrelli in questi ultimi giorni di calciomercato. Per il terzino sinistro le piste più calde sono quelle di Arzignano o Fermana.