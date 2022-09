Calcio, la Vis cade in casa. Ancona vincente 0-3

Netta superiorità della squadra anconetana che domina in lungo e in largo al Benelli. Vis sottotono e al primo stop stagionale

Sotto un incessante pioggia in un “freddo” pomeriggio allo Stadio Benelli di Pesaro, la Vis cade sotto i colpi di un Ancona dominante. La formazione allenata da Colavitto passa in casa dei biancorossi in maniera fin troppo facile e con un netto 0-3.

La formazione anconetana passa in vantaggio al 27° del primo tempo con un contropiede ben orchestrato e terminato con il tiro vincente in area di Paolucci. Al rientro dall’intervallo sono ancora gli ospiti a trovare subito il gol. Al minuto ’51, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bianconi trova il colpo di testa vincente.

La Vis non trova mai la forza di reagire e resta addirittura in dieci uomini a dieci minuti dalla fine a causa dell’espulsione di Ghazoini. Per l’Ancona è festa grossa nel recupero con lo 0-3 firmato da Mattioli.

Brutta battuta d’arresto per la Vis che non aveva mai perso in questo inizio di campionato. Ospiti qualitativamente e fisicamente più forti al cospetto di una Vis Pesaro oggi quasi inesistente e schiacciata per tutta la gara dal pressing asfissiante degli avversari.