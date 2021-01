Calcio, ultimi giorni di mercato per la Vis Pesaro

PESARO – Quando mancano pochi giorni alla conclusione del mercato di riparazione invernale (chiusura prevista per le ore 20 di lunedì 1 febbraio), in casa Vis si sta ragionando sulle ultime mosse da compiere. Oltre all’assidua ricerca di un attaccante, nelle ultime ore la società biancorossa starebbe pensando anche ad un innesto a centrocampo.

Complice l’infortunio del neo arrivato Tassi che dovrà stare fuori per una lesione al polpaccio per diverse settimane, in queste ore circola di un possibile scambio tra Vis Pesaro e Sambenedettese. I due giocatori coinvolti sono Alessandro Eleuteri per la Vis e Ludovico Rocchi per la Samb. Rocchi in questo campionato ha collezionato solamente 9 presenze di cui 5 dal primo minuto e verrebbe a Pesaro con voglia di riscatto.

Per il reparto avanzato i nomi più caldi delle ultime ore in casa pesarese sono quelli di Barreto e Reginaldo. Entrambi i giocatori vantano un passato prestigioso in Serie A. Barreto, classe ’85, ha vestito le maglie di Torino, Udinese e Bari. In carriera ha collezionato 136 presenze nella massima serie italiana, condite da 29 gol. Il suo approdo potrebbe essere più facile rispetto a quello di Reginaldo perché al momento è svincolato, mentre l’ex Fiorentina, Parma e Siena al momento è sotto contratto con il Catania.