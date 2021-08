Calcio, ufficiale Martin Tonso alla Vis Pesaro

La Vis Pesaro ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Martìn Tonso. Il calciatore argentino ha firmato per un anno con opzione per il secondo

PESARO – Lo avevamo annunciato un paio di settimane fa e ora è arrivata anche l’ufficialità da parte della società biancorossa. La Vis Pesaro ha infatti comunicato che Martin Tonso ha firmato con la formazione pesarese. Il calciatore argentino, che si allenava praticamente da inizio ritiro con la Vis, ora è pronto anche a scendere in campo nelle competizioni ufficiali.

Tonso sarà legato alla Vis Pesaro da un contratto annuale con un’opzione però per il 2023. Di fatto, sarà il quarto attaccante a disposizione del tecnico Banchini, che nel suo 3-5-2 lo alternerà con Gucci, Cannavò e De Respinis.

Il mercato biancorosso non è però ancora chiuso. Martìn Tonso, che vanta nel palmarès un campionato cileno alzato nel 2016 con la maglia del Colo Colo, e che è reduce da 8 presenze e 1 gol con La Serena sempre in Serie A cilena, potrebbe non essere il botto finale del calciomercato della Vis Pesaro.