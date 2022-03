Calcio, troppo Modena per la Vis Pesaro. Finisce 0-3

PESARO- Niente da fare per la Vis Pesaro che davanti al proprio pubblico si deve arrendere ad un Modena che ha dimostrato ancora una volta di essere la squadra più forte del campionato. Gli emiliani si impongono al Benelli 3-0 con una grande prova di forza e si lanciano sempre più in classifica toccando quota 78 punti.

Ospiti che si portano avanti poco prima della mezz’ora del primo tempo. Al 27° Modena in vantaggio con Minesso, colpo di testa vincente in area vissina a pochissimi metri dalla porta, complice anche una deviazione della difesa pesarese. Nel secondo tempo la formazione gialloblù dilaga nel punteggio. Al 48° secondo gol del Modena con Mosti, assist perfetto di Tremolada per il compagno entrato in area pesarese e che finalizza in rete, da rivedere la marcatura del vissino Piccinini. Al 54° terza rete del Modena con un colpo di testa in tuffo di Scarsella in area pesarese, palla precisa sul secondo palo, nulla può Farroni. Partita in cassaforte per la formazione di Tessere che bei primi dieci minuti del secondo tempo mette fine alle speranze di un possibile pareggio per la squadra pesarese.

Ora per il campionato della Vis Pesaro rimangono 5 gare al termine della regular season, tutte contro squadre potenzialmente allo stesso livello e intanto domenica prossima c’è la trasferta contro la Carrarese, diretta avversaria per la zona playoff. Vis che infatti al momento rimane ottava in classifica e soprattutto con + 8 punti sulla zona retrocessione.