Calcio, tra Vis Pesaro e Fermana finisce 1-1

In una fresca domenica sera termina in parità la sfida tra Vis Pesaro e Fermana. Allo Stadio Benelli di Pesaro, in una insolita gara iniziata alle 20:30, il secondo derby marchigiano di giornata dopo quello andato in scena nel pomeriggio tra Matelica e Fano (0-0) termina con lo stesso esito ma con un risultato differente.

Dopo un primo tempo di equilibrio e con poche occasioni da gol, dove nella prima parte ha giocato meglio la formazione ospite e poi piano piano si è fatta avanti anche la Vis Pesaro, la partita si è sbloccata nei secondi 45 minuti. Il gol del vantaggio arriva al 75° e lo firma la Vis. Dal limite dell’area Giraudo ci prova con un tiro-cross e il più abile ad arrivare sul pallone è Marchi che in scivolata fa 1-0. Sembra poter essere il gol decisivo per la Vis ma la Fermana non si arrende e reagisce. All’87° il pareggio dei canarini arriva con Urbinati, il più abile di tutti dopo un’azione confusa a concludere di prima intenzione e ad insaccare la palla all’angolino.

Un punto a testa che cambia di poco la classifica. La Vis sale a quota 38 punti e complice il pareggio del Legnago oggi pomeriggio resta a +3 dalla zona playout. La Fermana, ormai salva, sale a quota 42 punti, a +7 dai playout e a -6 dai playoff.

VIS PESARO (3-5-2): Bertinato; Di Sabatino, Ferrani, Brignani; Carissoni, Tessiore, Gelonese, Di Paola, Giraudo; Marchi, Gucci. A disp.: Ndiaye, Bastianello, Stramaccioni, Gennari, Ejjaki, D’Eramo, Pannitteri, Lazzari, Cannavò, Germinale. All.: Daniele Di Donato.

FERMANA (4-4-2): Ginestra; Rossoni, Bonetto, Scrosta, Sperotto; Iotti, Graziano, Urbinati, Neglia; Cais, Boateng. A disp.: Colombo, Massolo, Manzi, Mordini, Mosti, Fabris, Bigica, Grossi, Grbac, Cremona, D’Anna. All.: Giovanni Cornacchini.

Reti: 75′ Marchi (V), 87′ Urbinati (F)

Ammoniti: 58′ Tessiore (V), 78′ Fabris (F), 88′ Urbinati (F)