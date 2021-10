Calcio Serie C, la Vis Pesaro sfida il Cesena

Sarà una partita tra due squadre in grande forma quella che andrà in scena oggi allo Stadio Benelli di Pesaro. Una partita diventa ormai una grande classica della Serie C quella tra la Vis Pesaro e il Cesena. Una sfida, quella tra marchigiani e romagnoli, che nel corso delle ultime stagioni ha sempre regalato emozioni e diverse gioie alla formazione biancorossa.

La Vis, che arriva a questa partita dopo due vittorie consecutive, non ha alcuna voglia di rallentare il suo ritmo anche se dall’altra parte arriva a Pesaro una big del campionato. «Il Cesena è una squadra che giudichiamo per quello che sta facendo, ovvero sei partite su otto senza prendere gol – ha detto l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini – tre gol subiti in tutto il campionato e due giocatori davanti, Bortolussi e Caturano, che hanno fatto 122 gol in due in C. Arrivano a Pesaro in un momento dove la classifica gli sorride ed è il momento peggiore per incontrarli».

Poi un’analisi su se stessi. «Noi siamo sulla buona strada – ha affermato Banchini – ogni calciatore riconosce il suo ruolo all’interno del gruppo e si prende carico delle proprie responsabilità. Quella di oggi non sarà una partita semplice ma faremo il massimo possibile».

Nel frattempo, con l’apertura al 75% degli stadi, sono previsti oggi al Benelli 1500 spettatori con tanti tifosi della Vis Pesaro e una buona parte di tifoseria proveniente dalla vicina Cesena.