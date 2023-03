Calcio Serie C, la Vis Pesaro oggi nella tana del Siena

Dopo la sconfitta della passata domenica contro la Reggiana capolista, oggi la Vis Pesaro è attesa da una trasferta insidiosa in terra Toscana sul campo del Siena. Biancorossi che sono partiti con la chiara intenzione di portare a casa dei punti importanti ma non sarà semplice ritrovare una vittoria che manca da ben sei turni di campionato.

Nella conferenza pre partita il tecnico della Vis Pesaro Oscar Brevi ha presentato il match parlando anche della formazione avversaria. «Il Siena è una squadra di grande caratura e anche se non vince da sette partite non ha praticamente mai perso nell’arco di queste giornate – ha detto Brevi – noi però come sempre dovremo essere bravi a concentrarsi su noi stessi e sull’affrontare con il giusto piglio una partita così importante».

Vis però che è partita in direzione Siena con delle assenze molto pesanti. «Valdifiori e Fedato sono squalificati e sapevamo già della loro assenza – ha detto Brevi – mentre Pucciarelli è stato colpito in settimana da un virus influenzale e Di Paola non sarà tra i convocati». Quattro giocatori difficili da sostituire per qualità tecniche e personalità in campo ma questo pomeriggio la Vis dovrà cercare di sopperire a queste mancanze se vorrà provare a fare punti in terra Toscana.

Vis che arriva a queste ultime otto giornate di campionato occupando una pessima 17° posizione e in piena zona play out. Siena attualmente ottavo e dentro a playoff ma non ancora certe di una presenza tra le prime dieci da qui a fine stagione.