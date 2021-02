Calcio Serie C, tra Fano e Ravenna è 1-1

Una rete per tempo allo Stadio Mancini di Fano. I granata si portano avanti con Gentile. I romagnoli rispondono con Martignago

Finisce in perfetta parità la sfida salvezza di Serie C tra Alma Juventus Fano e Ravenna. Ad iniziare meglio è la formazione granata che al 12′ del primo tempo si porta in vantaggio. Un disimpegno corto del portiere ravennate Tomei tradito dal vento favorisce Gentile che si ritrova il pallone nel piede e al volo la mette dentro dalla distanza.

Nella ripresa l’inerzia della partita cambia e il Ravenna trova la reazione. Al 14’ del secondo tempo i giallorossi arrivano ad un meritato pareggio. Benedetti innesca Zanoni che trova dietro la riga Martignago che con un tocco sotto impatta per il decisivo 1-1.

Alma Juventus Fano – Ravenna Football Club 1913: 1-1



Alma Juventus Fano: Viscovo, Cargnelutti, Rodio, Cason, Amadio, Barbuti (19′ st Nepi), Marino (18′ st Scimia), Gentile, Monti (20′ st Heatley), Ferrara (36′ st Sarli), Brero. A disp.: Santarelli, Meli, Sbarzella, Carpani, Montero, Mainardi, Martella, Busini . All.: Flavio Destro.

Ravenna Football Club 1913: Tomei, Alari (6′ st Ferretti), Shiba, Franchini (6′ st Benedetti), Zanoni, Codromaz, Rocchi, Martignago (29′ st Marozzi), Sereni (22′ st Cesaretti), Jidayi, Esposito. A disp.: Tonti, Raspa, Fiorani, Meli, Mancini, Fiore. All.: Leonardo Colucci.

Reti: 12′ pt Gentile, 15′ st Martignago.