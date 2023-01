Calcio, riparte il campionato della Vis Pesaro dopo la sosta

Pesaresi che devono rilanciarsi in questo 2023 dopo gli ultimi tre mesi del 2022. Domani in campo a Fiorenzuola

Primo match del 2022 per la Vis Pesaro che va in trasferta sul campo del Fiorenzuola per cercare di iniziare il nuovo anno in una maniera migliore rispetto a come lo ha terminato. La squadra allenata da mister Oscar Brevi si appresta a vivere questa seconda parte di stagione partendo da un penultimo posto di una classica da scalare per togliersi dalle zone che scottano e scongiurare le possibilità di una retrocessione a fine annata.

La Vis Pesaro non trova la vittoria da ben tredici partite in campionato e la situazione, mai così complicata, la conosce bene anche lo stesso allenatore dei biancorossi. «La squadra in queste settimane di lavoro sta crescendo sia in dinamismo che aggressività e noi dobbiamo riuscire a rimanere aggressivi per tutti i 90 minuti – ha detto Brevi alla vigilia della partita – ci aspetta una partita importante, tosta. Il Fiorenzuola è una squadra ben organizzata e che ha dei criteri ben definiti”.

Partita che si svolge in pieno periodo di calciomercato. In casa Vis pare sempre più vicino l’arrivo del pesarese Denis Tonucci. Classe 1988 cresciuto nelle giovanili del Cesena, Tonucci in carriera ha giocato ad alto livello con oltre 200 presenze in Serie B e addirittura 20 apparizioni nel massimo campionato francese con la maglia dell’Ajaccio. Il suo ritorno nella città natale sarebbe la chiusura del cerchio e darebbe grande supporto alla Vis.