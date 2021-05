Calcio, prime prove di 2021/22 per la Vis Pesaro

Con una stagione giunta al termine da ormai due settimane la Vis Pesaro si gode la sua salvezza raggiunta e pensa sempre di più alla stagione che verrà nel campionato di Serie C 21/22.

Il primo step per formare al meglio la nuova rosa passa dalla scelta del numero uno, del portiere. Dopo una stagione in cui a difendere i pali della Vis sono stati ben 5 giocatori, la formazione pesarese è alla ricerca di una figura che possa essere centrale nel progetto e decisiva. I vari cambi in porta hanno dimostrato come nessuno, eccezion fatta per Puggioni che poi è stato messo fuori rosa, sia riuscita a convincere a pieno anche a causa di errori che hanno poi condizionato alcune partite. Nessuno tra Bastianello, Bianchini, Ndiaye e Bertinato potrebbe rimanere come vero numero uno della squadra e la ricerca ad un estremo difensore che possa fare la differenza è partita.

Da valutare invece sarà la situazione del centrocampista Manuel Di Paola. Il calciatore biancorosso in questa stagione ha segnato 7 gol ed è stato probabilmente il migliore nelle stagione appena terminata. Con lui la società biancorossa ha intenzione di vedersi a breve per capire se ci saranno i presupposti per continuare un altro anno insieme, e lo stesso calciatore ha fatto intendere come a Pesaro si sia trovato molto bene e dovrà capire quali basi ci saranno per il futuro.