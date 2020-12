Calcio, prima gioia per il Fano

Primo successo in campionato per i granata che muovono la classifica e accorciano dalla zona salvezza. Decide una rete di Nepi nella ripresa

FANO- Nel recupero infrasettimanale contro la Legnago Salus, dopo il rinvio di alcune settimane fa causa Covid, l’Alma Juventus Fano trova la sua prima vittoria stagionale in campionato. Tre punti di grande importanza per gli uomini di mister Flavio Destro che abbandonano anche l’ultimo posto in classifica.

La gara viene decisa da una rete nel secondo tempo che porta la firma di Nepi. Il calciatore granata è bravo ad approfittare dell’assist di Barbuti e al 39° della ripresa firma il gol della vittoria. Fano che ha cercato per tutto l’arco della gara il vantaggio e che nel primo tempo aveva fallito un calcio di rigore proprio con Barbuti al 35esimo.

Alma che, complice il pari dell’Arezzo contro la Fermana, sale al penultimo posto in classifica con 9 punti ma ancora con una gara da recuperare proprio contro i toscani. La zona salvezza dista al momento solo tre punti ed è occupata dall’Imolese ma questo primo trionfo non può che dare fiducia alla squadra del patron Offidani.