Calcio, Pescara corsaro a Pesaro. Vis ko 0-2

PESAR- Notte amara per la Vis Pesaro che sotto i riflettori dello Stadio Benelli crolla in casa contro un ottimo Pescara per 2 a 0. Una serata iniziata subito con una grande occasione per la Vis che al quinto minuto del primo tempo sfiora il gol con Cannavò che con un tiro da fuori area colpisce in pieno la traversa. Il Pescara però non si scompone e poco più tardi trova il vantaggio. Al 9° minuto vantaggio ospite con un colpo di testa vincente di Cernigoi, nulla da fare per Farroni con l’avversario che colpisce a un passo alla porta.

Ospiti meglio della Vis sia per qualità di gioco che per possesso palla nel primo tempo e la musica non cambia nemmeno nella ripresa. La Vis ci prova ma sono gli abruzzesi a trovare il raddoppio. Al quarto d’ora del secondo tempo Zappella approfitta di un errore difensivo pesarese e trova la rete che vale il 2-0. La Vis ci prova ma il gol non arriva. Prima Cannavò di testa e poi Martin Tonso nel finale hanno due possibilità di segnare e riaprire i giochi ma la porta del Pescara sembra stregata per la squadra di Banchini.