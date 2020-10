La Vis pronta per Modena. Ufficiale il ritorno di Ngissah

Biancorossi in partenza con un match preparato tutta la settimana. Pubblico di casa in un numero di 1000 spettatori. L’ordinanza firmata dal presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

PESARO – Dopo l’esordio ufficiale in campionato e il pareggio contro Legnago (2-2) allo Stadio Benelli, la Vis Pesaro di Galderisi ha preparato tutta la settimana la delicata trasferta di Modena contro i gialloblù. Emiliani che hanno invece iniziato nel migliore dei modi la loro stagione, vincendo per 2-0 in trasferta a Gubbio grazie alle reti di Spagnoli e Scappini.

Nel frattempo, in attesa della chiusura della finestra di calciomercato, la Vis Pesaro proprio in questi giorni ha ufficializzato il ritorno in biancorosso di Bismark Ngissah. L’attaccante classe 1998 ha vestito la maglia vissina proprio nella passata stagione quando era arrivato in prestito dal Chievo Verona tramite l’Imolese. Dopo una estate passata ad allenarsi da giocatore svincolato, Ngissah è stato preso dalla Vis Pesaro a titolo definitivo.

La partita tra Modena e Vis Pesaro in programma domenica 4 ottobre alle ore 15 vedrà la presenza del solo pubblico di casa in un numero di 1000 spettatori. L’ordinanza firmata dal presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha consentito la riapertura contingentata degli stadi. Così almeno è stato per Parma e Sassuolo, rispettivamente contro Napoli e Cagliari nelle prime giornate di Serie A.