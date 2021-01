Calcio, primi saluti in casa Vis Pesaro. Pezzi va alla Pistoiese

Il centrocampista ex Carpi ritrova Giancarlo Riolfo alla Pistoiese. In partenza anche Marcheggiani che va in prestito alla Lucchese

PESARO- Era arrivato questa estate come uno dei colpi più importanti del mercato biancorosso ma la scintilla tra la Vis Pesaro ed Enrico Pezzi non è mai scoccata in questa prima parte di campionato. Il centrocampista classe 1989, che ha un contratto che lo lega alla Vis fino a giugno 2022, è stato ceduto proprio oggi in prestito alla Pistoiese. Pezzi ritrova così in Toscana il suo ex allenatore Giancarlo Riolfo che lo aveva allenato a Carpi.

Non è ancora arrivata invece l’ufficialità ma anche la storia tra la Vis Pesaro e Marcheggiani è arrivata (momentaneamente) ai titoli di coda. L’attaccante della Vis, arrivato lo scorso inverno e firmando un contratto fino al 2022, si trova già a Lucca dove continuerà il prosieguo della sua stagione. Anche per la sua partenza, in direzione Lucchese, salvo cambi di scenari improvvisi si tratterà di un prestito fino a giugno 2021.

Per due movimenti in uscita sulla quale la Vis lavorava da giorni ora saranno settimane importanti per il mercato in entrata. Difficile la possibilità di nuovi arrivi per la prossima sfida che vedrà la formazione pesarese impegnata nella prima gara del nuovo anno domenica 10 gennaio contro Mantova.