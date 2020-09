Calcio, nuovo arrivo in casa Vis Pesaro. Preso Paolo Bastianello

PESARO- Il mercato della Vis Pesaro non si ferma nemmeno nella settimana inaugurale della nuova stagione. In attesa di tornare in campo in una gara ufficiale, i biancorossi hanno ufficializzato l’arrivo di Paolo Bastianello.

Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Frosinone, club di Serie B in cui ha militato nell’ultima stagione. Nella sua carriera Bastianello ha giocato anche nel settore giovanile del Brescia, oltre ad aver difeso i pali del Levico Terme in Serie D, con 33 presenze da titolare, nella stagione 2017/2018. Alto 1,91 cm, è un prospetto di grande struttura fisica che andrà a completare il pacchetto dei portieri a disposizione di mister Giuseppe Galderisi, che ricordiamo può contare già di Puggioni e Bianchini.