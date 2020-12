Calcio, ottimo pari per il Fano contro la Feralpisalò

Una settimana completamente da imbattuta per l’Alma Juventus Fano. Dopo lo 0-0 di sette giorni fa nel derby contro la Vis, i granata hanno prima vinto nel recupero infrasettimanale contro la Legnago Salus, e poi oggi hanno trovato un punto importante contro una squadra forte come la Feralpisalò.

Al termine dei 90 minuti finisce 1-1 la gara del Mancini. Dopo un primo tempo a reti inviolate la sfida viene decisa da due reti che arrivano nell’ultimo quarto d’ora di gioco. La Feralpì passa in vantaggio con la rete di Scarsella al 33′ della ripresa e per l’Alma sembra essere una rete dal sapore di beffa. La squadra di mister Flavio Destro reagisce però immediatamente allo schiaffo subito e due minuti più tardi riesce a trovare il pareggio con il gol di Parlati bravo a sfruttare l’assist di Barbuti.

Un punto che permette al Fano di continuare a far muovere la sua classifica. Granata che salgono così a quota 10 in classifica sempre con una gara ancora da recuperare. La Feralpisalò frena invece la sua corsa e ora si trova al quinto posto con 25 punti, a sette lunghezze di distanza dal Sudtirol capolista.

Nelle altre gare che vedevano le squadre marchigiane impegnate, ieri la Vis Pesaro si è imposta 2-1 sul campo dell’Imolese. Vittoria di estrema importanza per la Fermana che in casa si impone per 2-1 sul Ravenna. Derby amaro per la Sambenedettese che contro il Matelica cade in casa in uno spettacolare 2-3.