Calcio, la Vis ufficializza Farroni e Marcandella

Doppio colpo in entrata per la Vis con l'arrivo del portiere Farroni e del centrocampista offensivo Marcandella

Primi botti di calciomercato in entrata in casa Vis Pesaro. La società pesarese ha ufficializzato oggi l’approdo in biancorosso del portiere Alessandro Farroni e Davide Marcandella.

L’arrivo dalla Reggina di Alessandro Farroni è stato fatto sulla base di contratto di cessione annuale temporanea. Il portiere classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Perugia ha poi militato in diverse società con 79 presenze in serie D e 25 in C. Ha terminato la scorsa stagione alla Juve Stabia (serie C, girone C) con ottime prestazioni.

Marcandella invece approda alla Vis Pesaro a titolo definitivo dopo aver sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo. Il trequartista ex Padova viene da una stagione di buon livello (in prestito) con la maglia della Virtus Verona, con cui ha totalizzato 30 presenze e 4 reti. Per lui un passato tra le fila dei biancoscudati (22 gettoni tra B e C), oltre a un paio di annate in Serie D con Adriese (17 presenze, 6 gol) ed Este (37 presenze, 10 gol).