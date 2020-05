Calcio, la Lega Pro ora è finita per davvero. Vis Pesaro e Fano salve!

Quella di ieri è stata una giornata cruciale per il futuro della Serie C. Le 60 società riunite hanno deciso di porre fine alla stagione 2019/2020

Nella giornata di ieri giovedì 7 maggio si è tenuta l’assemblea dei club, composta da tutti e 60 i presidenti di Serie C, dove si è deciso in maniera decisa il futuro della stagione 2019/2020. In attesa di sottoporre le scelte al Consiglio Federale nei prossimi giorni, la stagione di Lega Pro è da considerarsi terminata. Per quanto riguarda le promozioni in Serie B, è certo che saranno le tre capoliste dei rispettivi gironi a fare il salto di categoria, ovvero Monza, Vicenza e Reggina.

I 60 club avrebbero deciso di sottoporre al Consiglio Federale anche la quarta squadra ad essere promossa. Si è votato per evitare la disputa dei play-off e assegnare la candidatura al Carpi, per merito sportivo, ovvero la squadra che detiene la miglior media punti a parità di gare giocate, ma questa scelta non ha messo d’accordo tutti, sopratutto il Bari. Per quanto riguarda invece la parte opposta della classifica, è stato confermato il blocco delle retrocessioni dalla C alla D. Così come il blocco dei ripescaggi dalla D alla C.

In casa Vis Pesaro, che comunque al momento dello stop militava in zona salvezza, questo vuol dire iniziare a programmare con tutte le certezze più assolute la prossima stagione. Il Presidente della società biancorossa Mauro Bosco ha espresso contentezza per quanto riguarda la decisione finale presa: «Quella di sospendere il campionato è stata la scelta migliore visto che non c’erano le condizioni per poter riprendere ad allenarsi e a giocare – ha detto – la Lega è sempre rimasta coerente con questa unità di intenti e questo è stato un bene».

Per il Fano, ha partecipare alla riunione è stato il Direttore Generale Simone Bernardini, che in merito alla decisione presa rilasciato queste dichiarazioni. «Sono molto soddisfatto dell’esito dell’Assemblea delle Società di Lega Pro e desidero ringraziare di cuore il Presidente Ghirelli, tutti i suoi collaboratori ed i membri del Consiglio di Lega Pro per aver ascoltato le nostre istanze ed aver dato voce alle nostre richieste – ha detto – Ghirelli si è dimostrato particolarmente attento e sensibile cercando in tutti i modi di esserci vicino e tutelare tutti e 60 i club. Insieme ai rappresentanti degli altri club abbiamo instaurato un ottimo rapporto di collaborazione e cooperazione grazie al quale ci siamo trovati d’accordo su quasi tutti gli aspetti presentati. L’imprevedibilità della situazione in cui siamo coinvolti, l’inapplicabilità del protocollo e l’incertezza sulla ripresa degli allenamenti hanno fatto sì che tutti fossimo compatti su un unico fronte».