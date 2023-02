Calcio, per la Vis Pesaro trasferta a Montevarchi con il San Donato

Due i punti in favore dei pesaresi che separano le due squadre. Scontro importante in chiave classifica

Dopo le ultime recenti prestazioni positive in casa Vis Pesaro l’imperativo è quello di cercare di dare più continuità possibile sia al gioco espresso in campo sia a quello dei risultati finali. La squadra biancorossa vuole lasciarsi alle spalle il più presto possibile la zona playout e la partita di oggi contro il San Donato a Montevarchi diventa uno spartiacque dal punto di vista della classifica.

La Vis ha due punti in più dalla zona playout (gli stessi che separano il San Donato dalla formazione pesarese attualmente in zona playout) ma la squadra di Brevi ha ancora uno sguardo puntato anche in avanti anche se la zona play-off dista 9 punti (Lucchese a quota 35).

Partita però quella di oggi molto più importante in ottica salvezza perché fare bottino a Montevarchi vorrebbe dire lasciarsi alle spalle una diretta concorrente e allontanarsi dalla zona che scotta per la Vis. L’allenatore dei biancorossi Oscar Brevi ha presentato la partita alzando la guardia. «Ci aspetta una trasferta molto impegnativa perché sarà l’ennesimo scontro diretto e lo giochiamo contro una squadra in salute – ha detto il tecnico biancorosso – noi dovremo prestare la massima attenzione perché il San Donato dopo il cambio di allenatore è diventato molto insidioso».

Per quanto riguarda la formazione in casa Vis è ancora certa l’assenza dell’attaccante Fedato (che dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana) mentre sarà presente Manuel Di Paola che ha scontato la squalifica. Anche Brevi ha espresso soddisfazione per il mercato invernale. «La società di è mossa bene andando a sostituire alcune caratteristiche prendendo giocatori più compatibili con la mia visione di calcio e per questo sono contento», ha concluso l’allenatore della Vis Pesaro.