Calcio, la Vis Pesaro esonera Pavan. Panchina a Nanu Galderisi

PESARO- Simone Pavan non è più l’allenatore della Vis Pesaro. La mattina dei tifosi biancorossi si è aperta con questa clamorosa notizia. Per l’allenatore, arrivato in estate dalla primavera della Sampdoria, 7 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte con 27 punti in 26 giornate alla guida della Vis.

Il nuovo allenatore della squadra pesarese sarà ora Giuseppe “Nanu” Galderisi. Il neo tecnico vissino, dopo aver firmato il suo contratto che lo legherà alla città di Pesaro fino al 2021, ha diretto il suo primo allenamento nel pomeriggio, iniziando già a lavorare alla prossima partita che vedrà la Vis giocare il derby marchigiano contro la Fermana (Sabato ore 18:30).

La Vis viene da cinque partite senza ottenere i tre punti ed è stata agganciata da Ravenna e Gubbio a quota 27 punti ma è in svantaggio per quanto riguarda la situazione scontri diretti. Galderisi avrà a disposizione 12 partite per conquistare quell’obbiettivo chiamato salvezza.