Calcio, la Vis Pesaro domani sfida la Virtus Entella

Al Benelli di Pesaro arriva la seconda in classifica che è a -4 dalla Reggiana che oggi anticipa in trasferta a Rimini

Difficile ma non impossibile. Nonostante i 35 punti in classifica che separano le due squadre, con l’Entella seconda in classifica a 68 punti (contro i 33 della Vis), la formazione pesarese ha ritrovato con la vittoria di sette giorni fa in quel di Fermo una nuova determinazione da buttare in campo in queste ultime gare che restano da qui al termine della stagione.

Contro una squadra assemblata per puntate alla Serie B, con la formazione ligure che è a soli 4 punti dalla Reggiana capolista e ha ancora una speranza di promozione diretta a 5 partite dalla fine, la Vis Pesaro di mister Oscar Brevi dal suo lato ha l’obiettivo salvezza diretta ancora a portata di mano essendoci solamente un punto che la separa ad oggi dalla Torres attualmente salva.

Una classifica che nelle retrovie si è fatta sempre più corta in queste ultime giornate. Con 15 punti ancora a disposizione infatti non è ancora tagliato fuori dai giochi nemmeno il Montevarchi ultimo in classifica con 27 punti, a -7 dalla salvezza ma a -4 dalla coppia San Donato-Imolese che sono penultime ma la differenza tra una retrocessione diretta ed un giocarsi i playout è sostanziale.

Per quanto riguarda la formazione pesarese, se con il +6 dall’ultimo posto la situazione sembra migliore rispetto a quella di dieci giorni fa, va detto che la Vis dovrà portare a casa molti punti da qui alla fine per conquistarsi la salvezza diretta nel mese di aprile. Calendario non semplicissimo per la squadra di Brevi che si giocherà 3 di queste ultime 5 partite in casa ma, fatta eccezione per la sfida diretta contro l’Imolese, la Vis Pesaro giocherà contro Entella (domani), Gubbio, Cesena e Carrarese, praticamente quattro squadre che ad oggi occupano le prime sei posizioni della classifica se si escludono Reggiana (1°) e Ancona (5°).

Buone notizie di formazione per la Vis alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella nel frattempo. Tornano a disposizione Di Paola e Aucelli e entrambi si candidano per una maglia dal primo minuto.