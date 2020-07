Calcio, la Vis guarda al mercato e saluta Paoli. Fano in stand-by

Quella appena trascorsa è stata una settimana importante in casa Vis Pesaro soprattutto per la questione riguardante lo storico capitano della squadra biancorossa Lorenzo Paoli.

Dopo otto stagioni divise in due mandati, e 265 presenze, il capitano della Vis è diventato ufficialmente un giocatore del Pineto, squadra abruzzese che milita in Serie D. Il contratto di Paoli con la Vis era scaduto al 30 di giugno, e la mossa della società di averlo messo in stand-by e prendere tempo sulla questione rinnovo ha fatto sì che le parti alla fine abbiano optato per la separazione dopo una lunga storia d’amore.

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, alla Vis continua a piacere l’attaccante ormai ex Vicenza Rachid Arma. Arma potrebbe essere il colpo ad effetto nel mercato della Vis Pesaro. Più di 100 gol in 300 partite giocate, a 35 anni l’attaccante marocchino è alla ricerca di un buon contratto e un progetto serio che riesca a valorizzarlo e renderlo ancora importante. Ma per la stagione che verrà il mercato dovrà essere orientato anche sulla possibile modifica del regolamento che dovrebbe aumentare a quattro il numero di giocatori under da schierare per ottenere i contributi dalla Lega Pro.

Al momento la Vis ha quattro giocatori di questo tipo sotto contratto, ovvero Ejjaki, Pannitteri, Bianchini e Adorni, anche se gli ultimi due potrebbero partire. La società biancorossa vorrebbe riprendere dalla Sampdoria il giovane difensore Tommaso Farabegoli, anche se il classe ’99, dopo l’ottima stagione in maglia Vis, ha tanti estimatori ed un futuro importante.

In casa Fano invece, dopo il ritorno in campo e la salvezza conquistata, si inizia a pensare alla stagione 20/21. Attualmente i granata hanno sotto contratto per il prossimo anno undici giocatori. Il portiere Palombo, i difensori De Vito e Diop, i centrocampisti Amadio, Parlati, Carpani, Marino, Paolini e Said, oltre ai due attaccanti Sarli e Barbuti. Rispetto alle ultime stagioni, la base su qui la squadra del Presidente Gabellini riparte è buona e consolidata.

Sul tema strategie per il futuro ha parlato il consulente tecnico della società granata Giovanni Mei: «Abbiamo già da tempo studiato le mosse opportune per l’allestimento della squadra per la prossima stagione – ha detto – l’unica problema al momento riguarda i campionati ancora in corso. Fino a quando squadre di Serie A, B o C sono impegnate sul campo diventa difficile poter intavolare discorsi o trattative». Il discorso per il Fano è legato al rapporto con l’Ascoli, dove esiste un accordo anche per la prossima stagione. Al momento però, con la società bianconera impegnata nella lotta salvezza in Serie B, il tempo da dedicare ai discorsi e alle trattative non è ancora arrivato.