Calcio, il Fano chiede spiegazioni per i torti arbitrali subiti. Domenica c’è il Sudtirol

Il Presidente dei granata Gabellini interviene sulla questione segnalandovari episodi alla Lega Pro. Intanto per i granata in arrivo la trasferta a Bolzano contro il Sudtirol

FANO- Il Fano non ci sta. Dopo i numerosi torti arbitrali subiti dai granata in questa stagione è stato proprio il Presidente dei granata Gabellini a farsi sentire con la Lega Pro inviando un dossier nel quale vengono segnalati tutti questi episodi. Il gesto del presidente va a rimarcare la sua totale e completa vicinanza alla squadra riconoscendo ai suoi giocatori quello che mettono quando vanno in campo e che a causa di alcuni episodi hanno raccolto meno di quanto si meritassero.

Dopo un inizio positivo di 2020, l’Alma è di nuovo nel baratro dopo le tre sconfitte consecutive che sono arrivate nelle ultime settimane, dove due di queste sono arrivate davanti ai propri tifosi contro Gubbio e Feralpisalò. Nel mezzo la partita sotto la nebbia del Mapei Stadium contro la Reggiana seconda in classifica dove il Fano ha fatto bene in termini di prestazione ma è uscita sconfitta per 2-1.

Al momento la classifica per i granata è tutt’altro che clemente, con il Fano che si ritrova al penultimo posto con soli 18 punti dopo 25 giornate e con un solo punto di vantaggio sul Rimini fanalino di coda. La salvezza diretta è distante ben 8 punti (Gubbio 26) e anche la prossima trasferta potrebbe essere davvero complicata per i ragazzi di mister Alessandrini, visto che domenica i granata saranno di scena a Bolzano (ore 15) contro il Sudtirol, squadra attualmente al quarto posto in classifica e con voglia di rivalsa dopo il ko subito a Fermo dopo una rete rimediata nei minuti finali di partita.