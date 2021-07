Calcio, il Fano attende di sapere se sarà Serie C o Serie D

Nei prossimi giorni è attesa la decisione del Consiglio Federale per sapere se il Fano verrà ripescato oppure no

FANO- Continua il lungo periodo di attesa in casa Alma Juventus Fano per sapere se la società granata prenderà parte al campionato di Serie D oppure verrà ripescata in Serie C. Settimane lunghe e intense che presentano una vera fase di stallo in casa Fano visto che prima di iniziare a costruire la nuova squadra si vuole sapere la categoria di appartenenza.

Il campionato di Serie C inizia il 29 agosto e, in quel caso, per la formazione granata i tempi sarebbero molto stretti per iniziare a formare una squadra e iniziare la preparazione. Al contrario invece, il campionato di Serie D inizierebbe il 27 di settembre ed in quel caso ci sarebbe un mese in più sia per costruire la rosa che per gli allenamenti e le amichevoli pre campionato.

In questi giorni in casa Fano si è però iniziato a discutere della questione allenatore. Con Alessio Tacchinardi che non è più l’allenatore dei granata in casa Alma il preferito dai tifosi resta sempre Marco Alessandrini. Il tecnico, che ha già allenato diverse volte il Fano resta uno dei nomi caldi anche per la dirigenza vista la sua conoscenza della società e dell’ambiente granata.