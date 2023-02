Calcio, grande attesa per Vis Pesaro-Rimini

Con una striscia aperta di 5 risultati utili consecutivi la Vis Pesaro si appresta domani, calcio d’inizio alle ore 14:30, a sfidare il Rimini in una delle sfide più attese e sentite da tutto l’ambiente. È prevista infatti una bella cornice di pubblico allo Stadio Benelli di Pesaro con oltre 500 tifosi che dalla vicina Romagna arriveranno nella città di Rossini.

Nove sono i punti in classifica che separano le due squadre, con il Rimini attualmente decimo e ai playoff con 36 punti mentre la Vis (seppur con una partita in meno) ad oggi 14° con 27 punti. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Vis Oscar Brevi che ha presentato la partita e parlato anche degli avversari. «Il Rimini ha grande qualità in mezzo al campo e quando affronti una squadra così forte bisogna cercare di contenere l’urto il più possibile – ha detto il tecnico biancorosso- è sicuramente una partita con un tasso di difficoltà più elevato rispetto alle ultime uscite».

Vis però che vuole regalare una gioia ai propri tifosi. «La squadra ha entusiasmo e vedo grande partecipazione da parte di tutti e sono fiducioso che metteremo in campo anima e cuore – ha sottolineato Brevi – abbiamo preparato la sfida con il massimo impegno in settimana e cercheremo di metterlo tutto in campo domani».

In casa Vis ancora dubbi per quanto riguarda Fedato. Lo stesso allenatore dei pesaresi ha confermato che il giocatore è rientrato in gruppo a metà settimana ma difficilmente sarà disponibile per domani.