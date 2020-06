Calcio, il Fano si prepara al ritorno in campo

In attesa del Consiglio Federale di lunedì la squadra è pronta al ritorno in campo in vista dei playout da disputare. In casa Vis si sorride per il Fondo Salva-Calcio

In attesa del nuovo Consiglio Federale in programma nella giornata di lunedì 8 giugno, la riunione del Comitato di Presidenza di Figc ha ragionato su alcune varianti per chiudere la stagione solo con i playoff e i playout. Nelle ultime ore prende sempre più piede l’idea di non retrocedere a tavolino le ultime classificate dei rispettivi tre gironi, ovvero Rimini, Gozzano e Rieti, ma di includerle in playout che contemplerebbero le squadre fra l’ultimo e il quartultimo posto in classifica.

Se questa proposta verrà accettata lunedì, il Fano non affronterebbe più il Ravenna ai playout, ma l’Arzignano, anche se per rimanere in Serie C dovrà poi, in caso di vittoria al primo turno, vedersela contro la vincente tra Imolese e Rimini. Giovanni Mei, consulente tecnico della società granata, ha elogiato in questi giorni il lavoro del medico della squadra: «Il Dottor Sanchioni sta facendo dei veri e propri miracoli per riuscire ad applicare il protocollo sanitario concordato dalla Figc con il Comitato Tecnico Scientifico del Governo – ha detto Mei -. Tutti i giocatori e lo staff tecnico sono stati richiamati in città per poter svolgere il lavoro sul campo, ora aspettiamo le decisioni finali del Consiglio Federale».

Il possibile cambio di scenario non influenzerà invece il futuro della Vis Pesaro, che già salva ha chiuso anticipatamente la sua stagione. La società biancorossa ha sorriso ancor di più ieri dopo l’istituzione del Fondo Salva-Calcio, che verrà ratificato lunedì, il quale prevede 21,7 milioni destinati dalla Figc alla ripresa del calcio post coronavirus, di cui 5 milioni diretti alla Lega Pro. «Questa notizia è davvero ottima – ha detto il Direttore Generale della Vis Vlado Borozan – perché è un aiuto concreto della Federazione per far ripartire il calcio dopo l’emergenza attraverso una ripartizione equa di risorse».