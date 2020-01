Calcio, il Fano per dimenticare il Gubbio con gli ultimi giorni di mercato

Dopo la pesante sconfitta interna contro il Gubbio di domenica (0-2), il Fano in questi ultimi giorni di mercato vuole provare un ultimo colpo per accontentare le richieste del suo allenatore Alessandrini.

Il giocatore più desiderato è Manuel Ferrani, difensore centrale del Rimini che ha già indossato la maglia dell’Alma nel 2016 e nel 2017. Ferrani ha rotto tutti i rapporti con la società riminese dopo un diverbio con il presidente Giorgio Grassi, tanto grave che seppure sia stato convocato, il giocatore non si è presentato alla partita contro il Vicenza. Il nodo in questo caso resta nella volontà del Rimini di non voler cedere il suo giocatore proprio ai granata che sono la loro più grande concorrente nella lotta per evitare la retrocessione.

L’alternativa a Ferrani sarebbe a questo punto un altro ex, ovvero Cristian Sosa. Attualmente Sosa gioca alla Sicula Leonzio, in Sicilia, squadra penultima nel girone C. Il Fano, pur di riportare al Mancini il calciatore uruguaiano, è disposto anche a privarsi di alcuni giocatori come merce di scambio, e in questo caso i nomi caldi sono quelli del difensore senegalese Diop o del centrocampista Sapone.

In attacco, se l’Alma deciderà di trattenere il tanto richiesto Barbuti (Alessandria e Siena su tutte) non arriveranno altri giocatori, altrimenti gli scenari sarebbero alquanto imprevedibili.