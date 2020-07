Calcio, il Fano sbanca Ravenna ed è salvo!

Dopo aver vinto 2-0 il match di andata di sabato allo stadio Mancini, il Fano ha vinto anche il ritorno del playout per la salvezza in serie C (0-1). Per i ragazzi di Mister Alessandrini, la doppia vittoria significa salvezza e permanenza in Serie C, mentre per il Ravenna, il doppio ko in tre giorni, significa retrocessione in Serie D per la squadra giallorossa.

A decidere la gara di ritorno è una rete del capitano dell’Alma Carpani, che al 36′ del primo tempo sigla la rete che decide la partita e cancella le speranze di salvezza dei romagnoli che avrebbero poi dovuto segnare tre reti.

Dopo una stagione difficile e faticosa, con all’interno anche la lunga pausa forza dovuta all’emergenza coronavirus, la gioia in casa Fano è tanta per essere riusciti a raggiungere l’obiettivo più importante, ovvero quello del mantenimento della categoria. «Sono orgoglioso di quello che fatto la nostra squadra – ha detto il direttore tecnico Giovanni Mei -, una squadra molto giovane ma formata da giocatori bravi e molto seri. Ringrazio il Presidente Gabellini per la fiducia che ha sempre avuto nella squadra».