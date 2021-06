Calcio, il Fano spera ancora nella Serie C

Domani il termine ultimo per le iscrizioni in Lega Pro. Il ripescaggio del Fano legato alla possibile rinuncia del Catania

FANO- La speranza è sempre l’ultima a morire e l’Alma Juventus Fano spera ancora di poter giocare in Serie C anche nella prossima stagione. Si avvicina un primo snodo cruciale per sapere il futuro dei granata visto che nella giornata di domani lunedì 28 giugno le società aventi diritto a partecipare alla Serie C sono chiamate a formalizzare la loro iscrizione entro appunto questa data.

Per le società neopromosse dalla Serie D la scadenza è invece fissata al 5 luglio, una data alla quale il Fano guarda con interesse visto che potrebbe bastare una semplice rinuncia di una società per essere poi riammessi in Lega Pro, visto che l’Alma è in cima alla lista della aventi diritto al ripescaggio.

Al momento tra le società che rischiano di non iscriversi domani resta sempre forte il nome del Catania che vive una situazione di grande crisi dove potrebbe non bastare l’azionariato popolare messo in atto. Restano invece a basso livello di rischio di non iscrizione Teramo, Novara e Lecco.