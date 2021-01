Calcio, il Fano pareggia contro il Gubbio. Vis Pesaro ancora ko

Continua a raccogliere punti l’Alma Juventus Fano che nell’incontro casalingo contro il Gubbio porta a casa un pareggio in rimonta. Dopo un primo tempo a reti inviolate succede tutto nel secondo tempo. Al 35′ della ripresa Oukhadda lavora un bel pallone sulla destra, beffa Monti, e lascia partire un diagonale chirurgico a fil di palo. Il Fano rimedia subito. Al 37′ penetrazione di Barbuti deviata con la mano da Formiconi. Rigore che lo stesso centravanti trasforma per l’1-1. Il Fano con questo punto sale a quota 15 in classifica. Gubbio dodicesimo con 23 punti.

Era una mission impossible quella della Vis Pesaro a Bolzano contro il Sudtirol ma i pesaresi escono si sconfitti, ma soltanto di misura. Nell’1-0 in favore degli altoatesini c’è la firma Fink che al nono del secondo tempo striscia il cross di Fabbri mettendo la palla in rete. Per la squadra biancorossa è il terzo ko consecutivo in campionato. La Vis chiude il girone d’andata in piena zona play-out e con soli 18 punti in 19 partite. Sudtirol momentaneamente primo in classifica con 37 punti in attesa di Modena e Padova.

Nelle altre partite che vedevano le squadre marchigiane impegnate nel girone b di Serie C, ieri la Fermana ha trionfato per 2-1 in casa contro la Legnago Salus. Per i canarini decisive le reti in rimonta di Neglia e Boateng dopo il vantaggio iniziale firmato da Antonelli. Cade 2-0 invece il Matelica in trasferta a Imola sul campo dell’Imolese. Per gli emiliani decisive le reti di Torrasi e Piovanello nel secondo tempo. Ko casalingo per la Sambenedettese che contro il Padova perde per 1-0. Per i biancorossi, che devono recuperare una gara e potrebbero essere virtualmente al comando, decisiva la rete di Jelenic al 19° del primo tempo.