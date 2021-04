Calcio, il Fano ospita la Triestina al Mancini

Penultima giornata di campionato per l’Alma Juventus Fano di mister Alessio Tacchinardi che questa sera alle ore 20:30 ospita allo Stadio Mancini la Triestina. La squadra Friulana sta disputando un ottimo campionato in questa stagione e la formazione di mister Pillon, sesta con 57 punti, può provare a raggiungere il quinto posto occupato al momento dalla Feralpisalò con 59 punti.

In casa Alma Juventus Fano invece la situazione classifica è preoccupante. I granata sono al momento terzultimi in classifica con 32 punti alla pari con l’Imolese e la salvezza diretta è ormai impossibile da raggiungere visto che la Vis Pesaro è al momento salva con 38 punti. L’Alma però deve guardarsi alle spalle. L’ultima in classifica, il Ravenna, è a -6 e sembra ormai prossima alla retrocessione diretta. Discorso diverso invece è quello per la penultima posizione visto che l’Arezzo è a -4 dal Fano con 28 punti.

I granata, per la gara di oggi, alla dalla loro parte il fatto di essere una vera bestia nera della Triestina. Negli ultimi 6 incontri tra la formazione marchigiana e quella friulana infatti, per ben 5 volte hanno vinto i granata a discapito di una sola vittoria della Triestina.