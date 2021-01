Calcio, Fano in partenza per Padova

Nuova delicata sfida per i granata che dopo il Perugia se la vedranno con un'altra delle grandi favorite per la promozione

FANO – Dopo il buon pareggio di qualche giorno fa in casa contro il Perugia per l’Alma Juventus Fano sarà ancora una volta una domenica complicata in casa di un Padova quarto in classifica e con ambizioni di Serie B. I granata arrivano a questa sfida con un buon morale dovuto alle ultime prestazioni ma con una situazione di classifica che ancora non sorride agli uomini di Flavio Destro. Il Fano infatti, dopo 20 giornate si ritrova ancora in piena zona playout, con un 18° posto complice i soli 16 punti conquistati.

Manovre anche extra campo però per il Fano in settimana. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato infatti la società granata ha ufficializzato l’arrivo del difensore classe 1999 Lorenzo Valeau che arriva in prestito dalla Roma. Valeau ha vestito in Serie C le casacche di Catania, Imolese e Casertana dopo la trafila nel Settore Giovanile dell’AS Roma, che detiene la proprietà del suo cartellino.

Manovre in entrata ma anche in uscita in casa Alma. Dopo l’ufficialità della cessione a titolo definitivo del centrocampista classe ’97 Said che è passato al Foggia Calcio, il Fano ha comunicato anche la risoluzione del prestito temporaneo del giocatore classe 1998 Sebastiano Longo, che ritorna così al Parma.