Calcio, il Fano torna in campo contro la Virtus Verona

I granata sono alla ricerca della loro prima vittoria in campionato dopo 5 pareggi e 5 sconfitte che li condannano per ora al penultimo posto in classifica

Dopo due partite rinviate in cui l’Alma Juventus Fano non è potuta scendere in campo sia contro Legnago che contro l’Arezzo, la squadra di mister Flavio Destro è pronta per tornare a giocare dopo settimane in cui si è lavorato tanto tramite gli allenamenti.

Quella contro la Virtus Verona sarà una partita complicata, contro una squadra, quella veneta, che al momento gode di una situazione relativamente tranquilla di classifica. I rossoblù infatti si trovano infatti al dodicesimo posto con 16 punti all’attivo e non hanno nessuna gara da recuperare essendo sempre scesi regolarmente in campo. Una situazione di classifica molto meno tranquilla è quella che invece vive il Fano. I granata, seppur appunto con due gare da dover recuperare, sono penultimi in classifica con soli 5 punti, complici 5 pareggi e altrettante sconfitte. All’ultimo posto c’è proprio l’Arezzo con 3 punti ma con tre partite da dover recuperare.